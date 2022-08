Spalletti abre as portas a Cristiano Ronaldo: «Nenhum treinador do Mundo diria que não»

Depois de tantos clubes apontados como possíveis destinos de Cristiano Ronaldo, o Nápoles foi o nome mais falado esta semana como potencial solução para o 'caso' a envolver o avançado português. O negócio, segundo se falou, implicaria uma mudança de Victor Osimhen para o Manchester United, mas rapidamente o agente deste último negou qualquer negociação . O tema, ainda assim, não morreu aí e este sábado, na antevisão ao duelo com a Fiorentina, Luciano Spalletti foi questionado sobre a situação e não fugiu a uma resposta que abre as portas a... algo."Se me estás a perguntar se gostaria de trabalhar com o Ronaldo, digo-te que nenhum treinador do Mundo diria que não. Contudo, quando vamos por esse campo, os jornalistas gostas de preencheros espaços em branco. Até porque, como disse o agente do Osimhen, não há negociações. Falei com o De Laurentiis, que me disse que não há oferta. Por isso vamos manter-se realistas e tomar apenas em consideração coisas que podem acontecer. Ainda restam uns dias no mercado, mas é improvável que possa acontecer. Não há nada concreto de momento", assumiu o técnico.Ainda assim, mesmo nada havendo na mesa, Spalletti aproveitou para esclarecer a fórmula de um eventual negócio. "Não seria uma troca, mas sim duas transferências diferentes nesse caso. Qualquer um dos dois pode mudar o jogo sozinho, mas de qualquer forma não devemos pensar em coisas que não nos ajudem a conquistar os 3 pontos em Florença. O Osimhen é aquele que tem de ser protagonista cá. Com um jogador como ele, tão talentoso, sabemos que temos o risco permanente de que um dono rico, de qualquer canto do Mundo, acorde de manhã e decida comprá-lo. E isso inclui um clube como o Manchester United", apontou o técnico italiano.