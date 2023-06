Mourinho rejeita Al Ahli

José Mourinho reúne-se esta semana com Walid Moaz, presidente dos sauditas do Al Ahli, mas apenas "por cortesia". Quem o diz é o diário italiano 'Corriere dello Sport', que revela que o português vai rejeitar a hipótese de rumar ao futebol árabe, tal como já terá feito com Al Nassr, Al Ittihad e até para o cargo selecionador. Com mais um ano de contrato, Mourinho mantém o foco na Roma e ontem recebeu o primeiro reforço. Houssem Aouar, médio argelino de 24 anos, assinou a custo zero até 2028, depois de ter terminado contrato com o Lyon.