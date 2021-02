A história de como Tiago Pinto conseguiu 'roubar' jovem promessa norte-americana à Juventus

Bryan Reynolds, lateral-direito de 19 anos e uma das maiores promessas do futebol norte-americano, jogava no no FC Dallas e esteve a um pequeno passo da Juventus mas acabou... na Roma.





O clube orientado por Paulo Fonseca e que tem Tiago Pinto como diretor-geral para o futebol convenceu o jogador e os responsáveis pelo clube da MLS com o pagamento de 100 mil euros pelo empréstimo até final da época com opção de compra de 6,75 milhões de euros. O jogador irá depois assinar um contrato até 2025 e mediante objetivos, pode render ao FC Dallas perto de mais 6 milhões de euros.Mas não foi apenas uma questão financeira. O plano desportivo imediato foi decisivo para o jogador rumar à capital italiana. De acordo com o 'Goal', a Juventus estava disposta a pagar 6 milhões de euros mas planeava emprestar o jovem ao Benevento até final da época, uma vez que o plantel às ordens de Pirlo já não tinha mais vagas para jogadores extra-comunitários, ou seja, oriundos de países fora da União Europeia. No verão, Reynolds iria para Turim e começaria aí o seu trajeto pela Juventus. Só que a Roma antecipou-se logo após a chegada de Tiago Pinto ao clube e o português foi determinante para o desfecho favorável do negócio aos Giallorossi"Este negócio foi uma montanha-russa e tudo se proporcionou quando o Tiago começou na Roma, que voltou a negociar com o jogador", assumiu Andre Zanotta, diretor do Dallas FC, ao portal 'MLSsoccer.com'."O problema era mesmo com o jogador. Da nossa parte, ficaram apenas alguns detalhes por acertar. Sentimos que isso era o melhor para nós e para o Bryan e a Roma venceu a corrida. O Bryan é um ótimo rapaz e um grande talento. Estou muito feliz por ele, tenho a certeza que vai dar-se bem lá e será divertido vê-lo", acrescentou o responsável."Eu e a minha família ficamos felizes por haver muitos clubes interessados. Mas escolhi a Roma porque acho que é a melhor escolha para mim pelo plano de desenvolvimento: ir direto para a equipa principal, treinar todos os dias com eles... acho que foi a melhor escolha para o meu desenvolvimento", afirmou Reynolds, na apresentação."Conversei com o Paulo Fonseca e disse-me que estava muito satisfeito por eu vir e poder trabalhar comigo. E eu disse-lhe que também estava animado por ter a oportunidade de vir. Ele disse-me que vir para cá seria o melhor para o meu desenvolvimento e acho que é mesmo o mais importante: desenvolver-me e adaptar-me a esta nova liga. Estou super animado e acho que fiz a melhor escolha", acrescentou o jovem lateral, que acredita poder estrear-se ainda esta época."Obviamente, vou demorar a adaptar-me a um nível tão elevado como a Serie A e a um grande clube como a Roma, mas não acho que vou ter problemas. O meu foco será garantir que me adapto. Tenho o objetivo de jogar pelo clube e acredito que posso fazer alguns jogos antes do final da temporada", explicouo jogador.