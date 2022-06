«A Roma está a tentar contratar Cristiano Ronaldo e 7 de julho pode ser o dia do anúncio»

Angelo Di Livio, antigo jogador italiano, garantiu num programa de rádio que a Roma de José Mourinho está a preparar a contratação de Cristiano Ronaldo. O ex-futebolista, de 55 anos, que passou pela Roma, Fiorentina, Juventus, entre outros clubes, ao longo da sua carreira, assegura que o regresso do craque português à Serie A pode acontecer este verão e até avança com uma data para a oficialização."Sei através de várias fontes que a Roma está a tentar contratar o Cristiano Ronaldo e que 7 de julho pode ser o dia do anúncio. É uma indiscrição, mas a notícia circula insistentemente no mundo do futebol. Por casualidade falei com um amigo que trabalha na televisão e que se inteirou das negociações através de um importante dirigente do clube num jantar há uns dias", assegurou Di Livio.A escolha do dia 7 de julho seria uma 'manobra' de comunicação, pois trata-se do número que Cristiano Rolando enverga na camisola.Fabio Petruzzi, antigo defesa italiano que também passou pela Roma,com a mesma notícia. "Sei, através de uma pessoa com muito crédito, que a Roma está a tentar conseguir o Cristiano Ronaldo por todos os meios. Há ainda detalhes por limar, como os direitos de imagem, mas sei que vai deixar o United."Recorde-se quea 23 de julho que o internacional português admitia a possibilidade de deixar o Manchester United. Ronaldo teme que Erik Ten Hag não tenha 'armas' para lutar por títulos.Jorge Mendes, empresário de CR7, terá também tido uma conversa com os novos donos do Chelsea sobre o capitão da seleção portuguesa.