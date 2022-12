Abraham e o interesse da FPF em José Mourinho: «Todos o querem...»

José Mourinho tem sido apontado ao comando técnico da Seleção Nacional, desde que Fernando Santos deixou o cargo. Algo que não surpreendeu Tammy Abraham que, questionado sobre o assunto, garantiu ainda que o 'Special One' está focado na Roma."José [Mourinho] é um grande treinador, todos o querem. Também é uma honra que uma seleção importante como Portugal o esteja a procurar, mas tenho a certeza que está focado na equipa. Procura melhorar todos os dias. Lemos as notícias nas redes sociais, mas não discutimos. Estamos todos focado na Roma", confessou o avançado da Roma, após o particular diante dos holandeses do Waalwijk, que os italianos venceram por 3-0.