Abraham: «Por algum motivo digo que Mourinho é o melhor treinador do Mundo»

Depois de uma temporada algo apagada no Chelsea, Tammy Abraham mudou-se para a Roma para ser a principal figura do ataque da AS Roma de José Mourinho, treinador a quem deixou rasgados elogios logo após o triunfo da formação romana sobre a Sampdoria na noite de domingo.

"Já todos o conhecemos. Por algum motivo digo que ele é o melhor treinador do Mundo. Ele sabe como guiar-te, como mexer contigo e fazer com que tu te sintas um jogador muito especial. Ele motiva-me sempre a fazer mais e mais e quero dar sempre o meu melhor por ele. Quando penso que já fiz ou dei o suficiente, ele diz-me sempre que tenho que dar ainda mais. Já tinha vivido isto no Chelsea, quando ainda jogava nos escalões de formação. Eu já tinha treinado com a equipa principal e ele era sempre muito duro comigo, sempre me incentivou a fazer mais e melhor", começou por dizer o jovem avançado, de 24 anos, em declarações ao 'talkSPORT', assumindo que a mudança de clube na carreira era o que mais precisava.

"[Vir para a Roma] Era mesmo aquilo que precisava, ainda para mais depois da última temporada no Chelsea, em que acabei por não jogar muito. Vir para aqui e ter um treinador como Mourinho, que acredita em ti e faz com que te sintas confiante nas tuas capacidades."