Adeptos da Roma insultam treinador da Sampdoria e Mourinho manda-os calar: «É meu amigo»

Los hinchas de la Roma le dedicaron cantos racistas a Stankovic, DT de la Sampdoria, y Mourinho los frenó. "Nuestros fans son geniales, pero mis amigos no se tocan", explicó luego. Gestazo.pic.twitter.com/zYU6P8dIq5 — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 2, 2023

José Mourinho não gostou de ver os adeptos da Roma insultarem Dejan Stankovic e mandou-os calar no, no Olímpico.O treinador da Sampdoria foi jogador de Mourinho aquando da passagem do técnico português pelo Inter e 'Mou' ficou algo irritado por ver o "amigo" ser alvo de insultos racistas. "Quero agradecer ao José. Nem reparei. Mas sobre o cânticos só tenho a dizer que estou orgulhoso de que sou. Tenho orgulho em ser cigano."Mourinho, por sua vez, explicou que o ex-pupilo não tinha de lhe agradecer. "Não tem de me agradecer. Já fui insultado tantas vezes, de tantas formas que construí uma barreira protetora à minha volta e o Deki fez exatamente o mesmo. É um grande homem, mas de qualquer forma isto não é bom para a sua família, que está em casa", explicou.Depois, contou por que mandou calar os adeptos: "Segui o meu instinto, o Deki é meu amigo e é intocável."