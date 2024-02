Agente de Zalewski elogia De Rossi e 'visa' Mourinho: «Agora esperamos que ele dê um salto de qualidade...»

Giovanni Ferro, empresário que representa Nicola Zalewski, teceu esta sexta-feira vários elogios a Daniele de Rossi, novo treinador da AS Roma, após o despedimento de José Mourinho, salientando que a chegada do ex-futebolista dos giallorossi permitiu ao internacional polaco regressar à posição que lhe está habituado desde os escalões de formação."Zalewski nunca quis sair no mercado de inverno, isso não é verdade, ele sempre apoiou o clube. De Rossi fê-lo regressar à sua posição de origem, aquela a que estava acostumado desde que era criança, e agora esperamos que dê o salto de qualidade. Se ele estiver numa posição mais próxima da baliza adversária só poderá ser benéfico para ele e para a equipa, porque ele é rápido e energético, então quanto menos obrigações defensivas ele tiver, mais ele pode expressar as suas qualidades em campo", disse, em declarações citadas pelo portal 'Football Italia'.Esta temporada, o jovem de ainda 22 anos conta com 22 jogos disputados, período durante o qual somou duas assistências.