Alex Ferguson: «Os feitos de Mourinho fazem dele um dos melhores treinadores da história»

José Mourinho vai alcançar no domingo o milésimo jogo enquanto treinador profissional e Alex Ferguson não pôde deixar de congratular o português. Aquele que foi um dos principais adversários do Special One durante o tempo em que este esteve em Inglaterra não escondeu a admiração pelo trabalho do português.





"Chegar aos 1000 jogos enquanto treinador será um dia de muito orgulho tanto para Mourinho como para a sua familía", afirmou a lenda do Manchester United ao site oficial da Associação de Treinadores da Liga Inglesa (LMA)."Atingir esta marca é uma conquista extraordinária para ele, principalmente tendo em conta que venceu em quatro ligas europeias diferentes e juntou ainda dois troféus da Champions League pelo caminho", acrescentou."As conquistas de José Mourinho irão sempre assegurar que ele será visto como um dos grandes treinadores da história. Em nome da Associação de Treinadores da Liga, parabéns e bem-vindo ao clube dos 1000 jogos, José", terminou o escocês.