Alexandre Pato sobre Rafael Leão: «Entendeu o que significa estar no Milan»

Alexandre Pato, antigo avançado brasileiro que jogou no Milan entre 2007 e 2012, teceu rasgados elogios a Rafael Leão."Sempre gostei dele. Teve dificuldades ao início, mas entendeu o que significa estar no Milan e está a jogar muito bem", explicou o antigo internacional canarinho, no canal de Twitch dos rossoneri."Sempre disse que o Rafael Leão é alguém que entende o futebol italiano e o que é o Milan. Espero que continue assim, é uma responsabilidade importante", finalizou.