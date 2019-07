Amadou Diawara troca Nápoles pela Roma de Paulo Fonseca

O médio guineense Amadou Diawara vai trocar o Nápoles, no qual alinhou nas últimas três temporadas, pela Roma, que paga 21 milhões de euros pela transferência, anunciou o clube da capital.Diawara, que está ao serviço da Guiné Conacri na Taça das Nações Africanas (CAN), vai assinar por cinco anos com o conjunto que será orientado pelo português Paulo Fonseca.O jogador, de 21 anos, faz o caminho inverso ao defesa grego Kostas Manolas, que no domingo foi confirmado no Nápoles por cinco anos, proveniente da Roma, a troco de 36 milhões de euros.O defesa central, de 28 anos, vestiu as cores dos Giallorossi durante as últimas cinco temporadas, tendo realizado 206 encontros.