Antigo internacional italiano revela: «Roma está a fazer tudo para contratar Cristiano Ronaldo»

Depois da notícia adianta por, onde demos conta da vontade de Cristiano Ronaldo deixar o Manchester United , a imprensa internacional desdobrou-se em rumores quanto ao possível destino do CR7. Primeiro foi o Bayern Munique, num cenário já negado por Hasan Salihamidzic , e agora surge a informação vinda de Itália de que a Roma estará a tentar de tudo para conseguir o concurso do português.A informação foi adiantada por Fabio Petruzzi, um antigo internacional italiano que entre 1989 e 2000 jogou precisamente nos romanos. "Sei através de uma pessoa muito credível, que trabalha no mundo do futebol, que a Roma está a tentar de todas as formas contratar Cristiano Ronaldo. Há alguns detalhes por acertar, principalmente sobre direitos de imagem. Mas CR7 vai deixar o Man. United", garantiu Petruzzi, na Retesport 104.2fm.