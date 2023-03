Árbitro nega ofensas a Mourinho no Cremonese-Roma

Marco Serra negou ao canal 'Italia 1' ter ofendido José Mourinho no jogo entre Roma e Cremonese a 28 de fevereiro. "Não disse nada que pudesse ofender Mourinho. Não disse essas palavras. Disse 'estás a colocar o estádio contra ti. Vai para a área, vai para a área'", revelou. O técnico português, expulso nesse jogo, tinha sido castigado por dois jogos, mas o Tribunal Desportivo de Apelo pediu mais tempo para avaliar e aceitou o recurso da Roma, que já pôde contar com o Special One no banco frente à Juventus, no último domingo.