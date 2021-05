Argentinos revelam que Mourinho não era a primeira opção da Roma

Causou surpresa o anúncio de José Mourinho como novo treinador da Roma, porque basicamente ninguém esperava que tal acontecesse - nem havia rumores sobre isso... -, mas ao que parece o técnico português não era a opção principal dos italianos. Segundo o 'Olé', o primeiro técnico com o qual os dirigentes romanos falaram foi Marcelo Gallardo, atual treinador do River Plate, sendo que a resposta dada os fez então avançar para o português.





De acordo com a mesma publicação, Gallardo negou a investida italiana essencialmente porque não queria sair do River Plate antes do final do ano civil - tem contrato até 31 de dezembro -, ao contrário das intenções romanas, que pretendiam contar com o treinador já para o arranque da próxima temporada.Note-se que esta não é a primeira vez que sucede uma investida europeia pelo 'Muñeco', que já em 2019 foi abordado por Eric Abidal, então diretor desportivo do Barcelona, para suceder a Ernesto Valverde. Na altura a negociação não avançou e Gallardo continuou no River Plate, tendo desde então negado outras saídas - Fenerbahçe ou Al Hilal.