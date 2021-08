Barcelona tentou desviar Abraham da Roma: Mourinho e Tiago Pinto foram decisivos

Tammy Abraham está a um passo de ser confirmado como reforço da Roma de José Mourinho, mas uma investida de última hora deixou o negócio em suspenso. Segundo a Sky, o Barcelona tentou desviar o jogador de 23 anos da capital italiana, com Ronald Koeman a ligar diretamente ao ainda jogador do Chelsea para tentar convencê-lo a rumar à Catalunha e desistir da via romana. Aí, esclarece o jornalista Kaveh Solhekol, valeu o papel de José Mourinho e Tiago Pinto.





"[O interesse] Foi tão sério que Ronald Koeman ligou ao Abraham a tentar convencê-lo a mudar-se para Barcelona. No final, Abraham falou com Mourinho na Roma e esteve com o diretor desportivo e acabou por ficar tão impressionado com o que lhe disseram que rejeitou o Barcelona para ficar com eles", disse Kaveh Solhekol durante o programa 'The Transfer Show'.Abraham, refira-se, irá mudar-se em definitivo do Chelsea para a Roma numa transferência por volta dos 40 milhões de euros.