Bomba na Serie A: italianos dizem que Mourinho pode ser despedido da Roma... e já há substituto

A imprensa italiana avança que José Mourinho poderá estar à distância de uma derrota de um eventual despedimento da Roma após o mau arranque de temporada da equipa gialorossi.Segundo o 'Corriere dello Sport', tal poderá acontecer já este domingo, na deslocação da Roma até Cagliari, em jogo a contar para a oitava jornada da Serie A.De acordo com a mesma publicação, Dan Friedkin, dono do emblema romano, já mostrou vontade em demitir o técnico português depois da goleada (4-1) sofrida frente à Génova, na sexta jornada do campeonato italiano, algo que só não aconteceu devido à intervenção de Tiago Pinto, diretor desportivo do clube, que conseguiu convencer Friedkin a dar uma oportunidade ao Special One. Após a derrota comprometedora, os gialorossi acabaram por vencer os dois jogos seguintes (Frosinone por 2-0 e Servette por 4-0), mas o lugar de Mourinho continua em perigo, segundo o diário italiano.No caso do despedimento vir a acontecer, a publicação adianta que Hans-Dieter Flick, antigo treinador do Bayern Munique e mais recentemente da seleção da Alemanha (da qual foi despedido o mês passado após dois anos no cargo), é a hipótese mais forte para suceder a Mourinho.Recorde-se que neste momento o conjunto romano ocupa o 13.º lugar na Serie A, com apenas oito pontos, e somou apenas dois triunfos em sete partidas.