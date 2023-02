Campeão mundial pela Itália em 1982 diz que Mourinho tem proposta do Chelsea

O futuro de José Mourinho na Roma tem dado que falar nos últimos dias, em especial depois das enigmáticas declarações do português no fim de semana . Foi o rastilho para uma série de rumores, grande parte deles a dar como bastante provável a saída da equipa italiana no final da temporada. E, ao que parece, o futuro poderá já estar a ser trabalhado, como adiantou Fulvio Collovati, campeão mundial pela Itália em 1982 e antigo dirigente do Inter Milão, à imprensa italiana esta terça-feira."Vi-o estranhamente triste, como se estivesse a remoer em algo... Creio que ele já tem algumas propostas e uma delas é do Chelsea. Talvez também de seleções nacionais. Provavelmente está já a preparar o terreno para uma saída no final da temporada", disse Fulvio Collovati à RAI Sport, citado pelo portal 'Football Italia'.De resto, refira-se, que a imprensa inglesa apontou esta terça-feira o nome de Roberto De Zerbi, o atual técnico do Brighton and Hove Albion, como possível candidato a substituir Mourinho na Roma.