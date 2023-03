Capello e as suspeições que Mourinho deixou sobre o quarto árbitro: «Uma parvoíce»

Fabio Capello mostrou-se feliz por José Mourinho poder estar no banco no jogo desta tarde da Roma com a Juventus, no Olímpico, depois de o castigo de dois jogos aplicado ao português no encontro com a Cremonse, ter sido suspenso. Contudo, o treinador italiano não gostou de ver 'Mou' insinuar que o quarto árbitro o terá prejudicado por ser natural de Turim."Teria sido triste disputar-se este jogo sem Mourinho, penso que em Itália os treinadores são expulsos com demasiada facilidade. Nunca ouvi ninguém ofender um árbitro ao ponto de merecer sair do jogo", explicou o técnico, que treinou a Roma e a Juventus, ao jornal 'Tuttosport'.As declarações do treinador português depois do jogo, explicando que o quarto árbitro o queria fora do banco no jogo de hoje com a Juventus por ser de Turim é que não impressionaram Capello. "Isso é uma parvoíce. O Mourinho disse algumas coisas que são compreensíveis, mas quando alegou 'o árbitro é de Turim', isso é algo que não tem a ver com nada."