Cassano arrasa Mourinho: «Está a lixar-se para o futebol. É só cinema»

Antonio Cassano nunca escondeu que não morre de amores por José Mourinho e esta quarta-feira voltou a dar provas disso. Durante uma intervenção na BoboTV, o antigo avançado arrasou por completo o treinador português, isto quando fazia uma comparação direta com Maurizio Sarri."O treinador da Lazio adora futebol e o seu trabalho, enquanto que o outro está a lixar-se para o futebol. Ele ganha, muda e é inteligente e as pessoas olham-no como se fosse o que sabe tudo, mas o Sarri joga um futebol maravilhoso, enquanto que o seu [de Mourinho] é zero. As pessoas vão ver o palmarés, mas não nos deixemos enganar, porque sabemos como se trabalha, fala e comunica futebol, enquanto que o outro é apenas cinema. Não sei como conseguem os resultados, não tenho ideia de como a Roma e as equipas do Mourinho joga", começou por dizer o antigo avançado."Ele foi um fantástico treinador e comunicador, mas para mim é um treinador igual, quer tenha treinador o Real Madrid ou o San Martinese [uma modesta equipa de Novara]. Pode voltar para o Real, porque o Ancelotti pode ir para o Brasil, mas apenas pelo estatuto que criou. Porque ganhou, mas também pode ir para o San Martinese. Mas se o Real quiser saber de futebol, não vão ligar ao Mourinho. Se o San Martinese quiser jogar futebol de forma casual, então podem ligar-lhe", acrescentou o polémico antigo avançado.