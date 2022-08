Cassano 'destrói' Dybala: «Se fosse grande jogador a Juventus não o tinha mandado embora»

Antonio Cassano arrasou Paulo Dybala. No Canal de Twitch de Christian Vieri o antigo internacional italiano considerou que o argentino - que assinou pela Roma de José Mourinho, depois de ter terminado o contrato com a Juventus -, não é um grande jogador."Se fores um grande jogador aos 29 anos, a Juventus não te manda embora", constatou Cassano, de 40 anos."As quatro ou cinco melhores equipas nem o consideraram como jogador de reserva. O Inter pensou nisso, mas depois contratou o Lukaku e disse ao Dybala para ir para casa. Com o devido respeito, ele foi para a Roma ganhar 5 milhões quando andava a pedir 10 milhões", acrescentou.E prosseguiu: "Eu sempre disse, desde os tempos do Palermo, o Dybala não é um grande jogador. Nenhum dos clubes de topo o quis, nem o Arsenal nem o Manchester United."Cassano até tem uma teoria para a reunião que o Inter teve com o empresário de Dybala: "Foi tudo um show para eles conseguirem o Lukaku. O grande erro do Inter foi ter deixado sair o Alexis Sanchez, que é melhor jogador que o Dybala."