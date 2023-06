Cassano diz que Mourinho 'é um asco': «Que vá para Portugal e não volte!»

Mourinho confrontou árbitros na garagem do estádio: «É a p*** da vergonha!» Mourinho confrontou árbitros na garagem do estádio: «É a p*** da vergonha!»

Antonio Cassano abriu uma nova frente de batalha com José Mourinho, agora a propósito do sucedido na final da Liga Europa, particularmente as críticas que o treinador português da Roma fez ao árbitro Anthony Taylor depois da derrota com o Sevilha, nos penáltis. O antigo avançado não poupou o técnico."O árbitro errou, como outros que falham golos, Taylor não esteve à altura", começou por dizer Cassano, canal Twitch ‘BoboTv’, de Christian Vieri."Tudo o que aconteceu depois começou com Mourinho, que foi à garagem protestar. Os vídeos chegaram rapidamente a toda a gente e então vimos a família do árbitro aterrorizada", acrescentou, referindo-se ao confronto de Taylor com adeptos no aeroporto de Budapeste.Depois, Cassano não escondeu o que pensa de Mourinho: "Ele disse que vai de férias, oxalá não regresse mais a Itália. É um asco, nestes dois anos só vimos lutas, arruinou a imagem da Roma, não fez bem ao clube. Espero que vá para Portugal e que não volte a treinar mais em Itália."José Mourinho está de férias e ainda não respondeu.