Cassano diz que "Mourinho nunca foi grande treinador": «Aquela exibição deu-me vontade de vomitar»

Conhecido pelas suas opiniões cáusticas, Antonio Cassano deixou duras críticas a José Mourinho, mesmo depois de a Roma ter ganho ao Empoli no último fim de semana, na Serie A. O antigo futebolista italiano, de 40 anos, que vestiu a camisola de clubes como Roma, Real Madrid e Inter, disse que nunca considerou o português um grande treinador."O Mourinho nunca foi um grande treinador, ele apenas sabe como jogar com a imprensa, é um bom comunicador", explicou Cassano no podcast de Christian Vieiri, 'BoboTV'."É bom a lidar com jogadores fortes, mas não com os que não são muito bons. É fácil ser amigo de grandes futebolistas", acrescentou.Depois falou do trabalho de Mourinho na Roma: "Na Roma é desatre atrás de desastre, fez o clube gastar dinheiro no Nemanja Matic e no Rui Patrício, foram estas as suas decisões. Aquela exibição do outro dia [na Taça de Itália] deu-me vontade de vomitar. Mesmo com uma equipa de segunda linha tens de ganhar ao Cremonese."Cassano, que jogou cinco temporadas na Roma, discorda da forma como o treinador lidou com os casos de Rick Karsdrop e Nicolò Zaniolo. "A forma como lidou com o Karsdorp foi um desastre, insultando-o à frente de toda a gente. Agora o Karsdorp vai voltar, alguém sabe porquê?"E prosseguiu: "Uma confusão. E o mesmo aconteceu com o Zaniolo. Põe-se a falar disso e não da razão por que a equipa da Roma joga uma merda. Passou um ano e meio e esta Roma não joga um futebol de jeito."