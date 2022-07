Claudio Ranieri: «Dybala escolheu a Roma porque Mourinho é o treinador»

Claudio Ranieri deu os parabéns a José Mourinho por ter conseguido levar Paulo Dybala para a Roma, um dos jogadores mais desejados neste mercado de verão e que estava na mira, entre outros clubes, do Inter e do Nápoles.O treinador transalpino, nascido na capital italiana, ex-jogador e ex-treinador dos giallorossi, considerou mesmo que o técnico português teve um papel fundamental no processo. "Antes de mais, quero dar os parabéns ao Mourinho. Penso que ele teve uma palavra a dizer neste negócio. Certamente o Dybala escolheu a Roma porque o Mourinho é o treinador", explicou, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'.Ranieri não sabe se a simples presença do argentino no plantel pode mudar os objetivos da Roma, mas acredita que a equipa pode voltar à fase de grupos da Champions, algo que não acontece desde 2019. "Não sou eu quem vai definir os objetivos da Roma. O que posso dizer que penso que a equipa tem potencial para se qualificar para a Liga dos Campeões."Ranieri treinou a Roma entre 2009 e 2011, voltando depois em 2019.