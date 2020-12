Craque de Paulo Fonseca agradece bom momento a transferência falhada e ao... dentista

Leonardo Spinazzola está a ser uma das figuras no grande arranque de época da Roma comandada pelo português Paulo. O lateral-esquerdo de 27 anos leva 1 golo em 16 jogos oficiais e no domingo, na goleada romana (1-5) em Bolonha, esteve em destaque com duas assitências.





Spinazzola pertencia pertenceu durante vários anos à Juventus, foi acumulando empréstimos a clubes como Atalanta, Vicenza e Perugia mas as constantes lesões musculares não o deixavam afirmar-se. No verão de 2019, a Roma pagou por ele quase 28 milhões de euros à Vecchia Signora e, já em janeiro deste ano, o lateral esteve a um passo do Inter, num negócio que envolvia uma troca com Politano mas que acabou por cair à última hora e Spinazzola continuou no Olímpico.Após tantos contratempos, o jogador assume que está na melhor fase da carreira. As lesões musculares desapareceram e Spinazzola diz que grande parte do sucesso se deve... ao dentista. "Estou no meu melhor momento, graças à transferência falhada para o Inter e ao meu dentista. Sou outro a nível físico e psicológico desde que mudei de dentista. Agora consigo fazer todo o tipo de exercícios e estar em altas durante 90 minutos", explicou o jogador, após o jogo em Bolonha."Curiosamente veio para fazer um check-up dentário. Começou a ver-me em janeiro [deste ano], depois de vários jogadores da Roma lhe dizerem que eu também os tratava. Queria saber se havia uma correlação entre a sua boca e as lesões musculares que sofria", começou por afirmar o dentista Daniele Puzzilli, à Sky Italia.Spinazzola tentou de tudo para contornar os problemas físicos e, finalmente, encontrou a solução. "Depois de alguma análise, descobri que sofria de oclusão dental. Os seus dentes estavam desalinhados e causavam problemas na sua postura. Isso conduzia a uma mudança de rendimento, alteração na força e uma predisposição dos músculos às lesões", acrescentou o dentista."Durante quase um ano, ele usou uma boquilha à noite e nos treinos para ajudar a mandíbula inferior a realinhar os músculos e restaurar a simetria e a sincronia dos mesmos. Num paciente normal, o tratamento melhora o seu bem-estar, mas num atleta profissional pode melhorar o rendimento e eliminar o risco de lesões musculares", constatou Daniele Puzzilli.