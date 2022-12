«Custa-me admitir que Mourinho esteja disponível para aceitar o cargo de selecionador nacional»

Eládio Paramés, amigo de José Mourinho e colunista, escreve esta sexta-feira, na coluna que assina no nosso jornal, sobre a possibilidade do treinador da Roma poder assumir o cargo de selecionador nacional."Desconheço, em absoluto, se, de facto, Mourinho é para a FPF a sua primeira escolha, mas não me custa admitir que sim, que será de facto o homem preferido para render Fernando Santos. Também desconheço se houve ou irá haver algum contacto entre Fernando Gomes e o atual treinador da Roma, mas também não me custa admitir que tal possa ser possível, tendo em conta as boas relações existentes entre ambos. O que me custa admitir é que Mou esteja disponível para aceitar tal cargo", escreve. Leia AQUI o artigo na íntegra.