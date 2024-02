Daniele de Rossi: «Estudei muito a Roma de Mourinho para saber onde colocar as minhas mãos»

Daniele de Rossi assumiu o comando técnico da Roma a 16 de janeiro, poucas horas depois do clube ter anunciado a saída de José Mourinho. O treinador italiano referiu, na conferência de antevisão do jogo frente ao Feyenoord (esta quinta-feira, 17H45), que tem estudado as táticas utilizadas pelo técnico português.

"Não posso dizer o quão diferente sou de Mourinho. Cada treinador tem as suas ideias, as suas preferências e coloca algo diferente. Estudei muito a Roma de Mourinho para saber onde colocar as minhas mãos", começou por comentar o técnico. "Com Mourinho, a Roma conseguiu excelentes resultados na Europa. Temos de dar o exemplo desse caminho", acrescentou.

O encontro com o Feyenoord, a contar para o playoff da Liga Europa, será especial para De Rossi - o italiano vai estrear-se como treinador numa competição europeia. "Estou feliz por ser a minha estreia na Europa. Não era muito previsível até há pouco tempo. Estou feliz e tenho que aproveitar isso", apontou sobre o significado deste jogo.

Desde que Daniele de Rossi assumiu as rédeas, a Roma soma três vitórias e uma derrota. Este desaire deu-se no último sábado frente ao Inter Milão, líder da Serie A. A Roma e o Feyenoord voltam a encontrar-se depois da final da Liga Conferência de 2021/22 e dos 'quartos' da Liga Europa da última época.