Diego Llorente reforça Roma de Mourinho

O internacional espanhol Diego Llorente vai jogar pelos italianos da Roma, de José Mourinho, até final da temporada, por empréstimo dos ingleses do Leeds, anunciaram os dois clubes, em comunicado.

"O defesa do Leeds United Diego Llorente juntou-se hoje aos italianos da AS Roma por empréstimo até ao final da época 2022/23, com vista a um acordo permanente", escreveu o conjunto da Premier League, na página oficial na Internet.

Por sua vez, o emblema giallorosso adiantou que o internacional espanhol em 10 ocasiões assinou até 30 de junho e divulgou as primeiras palavras do novo reforço, que vai ser colega de equipa do português Rui Patrício.

"Quando a possibilidade de vir para a Roma me foi apresentada, não precisei de pensar duas vezes. Chegar aqui é um grande passo na minha carreira e quero aproveitar ao máximo esta oportunidade. O clube está a lutar para conseguir grandes coisas em todas as frentes nesta temporada e estou pronto para dar a minha contribuição", manifestou o central, de 29 anos, citado pela Roma.

Este será um reencontro entre o jogador espanhol e o técnico português José Mourinho, que lançou o central na primeira equipa do Real Madrid, na última jornada da Liga espanhola 2012/13.

Na presente temporada, Llorente foi opção em 12 encontros oficiais pelo Leeds, com quem tinha renovado no final de dezembro até 2026.