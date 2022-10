Diego Milito partilha foto com Mourinho: «Tantas memórias do que vivemos juntos!»

View this post on Instagram A post shared by Diego Milito (@diegomilito)

Agora a gozar a sua vida pós-futebol enquanto agente de jogadores, Diego Milito partilhou esta segunda-feira uma daquelas fotos que deixará os adeptos do Inter Milão certamente bastante nostálgicos.Ao lado de José Mourinho, o técnico que comandou o Inter Milão que em 2009/10 conquistou tudo o que havia para ganhar, o argentino deixou uma legenda que diz tudo sobre a emoção do momento. "Uma grande alegria voltar a ver-se, José. Tantas memórias do que vivemos juntos!", escreveu o antigo dianteiro, agora com 43 anos.Na publicação, refira-se, outros dois jogadores desse mesmo Inter Milão deixaram um comentário: Esteban Cambiasso (com quatro emojis) e Júlio César ("2 craques"). Deco, antigo internacional português, também deixou o seu comentário, no caso com um emojis de aplausos.