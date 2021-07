Diretor da Roma não tem dúvidas: «A chegada de Mourinho vai elevar a fasquia»

Francesco Calvo, diretor da Roma, não escondeu o entusiasmo pela chegada de José Mourinho ao clube, algo que o dirigente não tem dúvidas de que vai "elevar a fasquia" na formação da capital italiana.





"Desde o anúncio da chegada de Mourinho que tem havido um grande entusiasmo, tanto entre os adeptos como dentro do clube. É um treinador que vai permitir à Roma elevar a fasquia. Mourinho é muito minucioso e os detalhes com que se preocupa são fora do comum. É por isso que sentimos este otimismo", revelou Calvo ao canal 'DAZN', à margem do sorteio do calendário da Serie A, competição na qual o emblema romano se estreia com uma receção à Fiorentina.Um dos pormenores que mais tem chamado a atenção dos italianos foi o facto do treinador português ter pedido para introduzir uma tela gigante perto do campo no centro de treinos da Roma, para que pudesse usar imagens captadas por drones nas sessões de treino e mostrar aos jogadores os seus erros em tempo real.