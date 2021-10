Discurso de Mourinho após derrota com o Bodo/Glimt: «Alguns de vocês nem na Noruega jogavam»

José Mourinho estava furioso no balneário da Roma, depois da humilhante derrota que a equipa sofreu na Conference League diante do modesto Bodo/Glimt (6-1). Segundo o 'Corriere dello Sport', o treinador português atirou em todas as direções.





"Vergonha" e "bofetão a Mourinho": imprensa internacional arrasa Roma após derrota humilhante



"Vergonha" e "bofetão a Mourinho": imprensa internacional arrasa Roma após derrota humilhante

"Alguns de vocês nem aqui na Noruega jogavam, nem na Serie B", terá dito o treinador português, segundo revelou uma fonte ao jornal italiano. Palavras duras que nenhum jogador ousou contrariar...Amanhã a Roma recebe o Nápoles, líder invicto do campeonato italiano. O treinador, revela o 'Corriere dello Sport', tem estado focado neste jogo e quer uma resposta do grupo.Ao alertar para o facto de a equipa ter apenas "12 ou 13 jogadores" Mourinho deixou um recado aos donos do clube, pedindo reforços no mercado de inverno. Segundo o jornal, os Friedkins vão procurar dar ao técnico um médio e um defesa direito em janeiro.Entretanto, como já disse Mourinho, "há que rezar no Vaticano para que ninguém se lesione..."