Dono da Roma está em Portugal e deve encontrar-se com Mourinho: treinador quer definir futuro

O 'Corriere dello Sport' escreve que José Mourinho quer que a Roma defina o seu futuro o mais rapidamente possível. O treinador tem contrato até 2024, mas já se falou na renovação e, segundo o mesmo jornal, o técnico pretende quer saber quais são os planos do clube.O dono da Roma, Dan Friedkin, está em Portugal, segundo conta o 'Corriere dello Sport' chegou na quinta-feira a bordo de um avião particular. Os dois deverão encontrar-se, de modo a discutir os próximos passos do clube no mercado de transferências.Os responsáveis da Roma fazem de tudo para tentar amealhar 30 milhões de euros até ao final do mês, de modo a cumprir as regras do fair play financeiro.Ao que parece o clube quer resolver esta questão, antes de oferecer um novo contrato a Mourinho. Só que o treinador quer garantias de um projeto sólido a longo prazo.