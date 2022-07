Dybala confirmado como reforço da Roma: «É um privilégio trabalhar com Mourinho»

Paulo Dybala foi esta quarta-feira oficializado como reforço da Roma, tendo assinado por três épocas com o clube italiano. O internacional argentino, de 28 anos, chega a custo zero após deixar a Juventus no final da época passada e não escondeu a alegria por se juntar ao novo clube."Os dias antes de assinar este contrato foram repletos de muitas emoções. A velocidade e a determinação com que a Roma demonstrou o quanto me queria fizeram toda a diferença", começou por dizer Dybala, mostrando-se satisfeito por poder trabalhar com José Mourinho."Vou para uma equipa que está em ascensão, um clube que continua a criar bases sólidas para o futuro, e um treinador, José Mourinho, com quem será um privilégio trabalhar", frisou, estendendo os elogios aos adeptos romanos."Como adversário sempre admirei a atmosfera criada pelos adeptos da Roma. Agora mal posso esperar pela oportunidade de saudá-los vestindo esta camisola", acrescentou.Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, elogiou o jogador, o qual diz ser de "classe mundial". "A decisão do Paulo de se juntar ao nosso projeto é um testemunho da credibilidade do clube e um sinal do trabalho duro que, todos juntos, estamos a realizar para levar a Roma mais além. Paulo é um jogador de classe mundial, que conquistou grandes troféus e aclamação global. Vai trazer essa classe para a Roma e tenho a certeza de que, com ele no plantel, seremos ainda mais fortes e competitivos", frisou.Dybala vai usar o '21' na Roma, número que começou por ser escolhido por Matic, mas o médio decidiu mudar o número da camisola para '8'.