Dybala diz que Mourinho "entende muito bem o futebol": «Quase tudo o que diz acontece em campo»

Paulo Dybala não poupou nos elogios a José Mourinho, por quem é orientado esta época na Roma, em entrevista à 'La Gazzetta dello Sport'. O avançado considerou que técnico português poderia vir a ser "um bom jogador de xadrez", modalidade que o internacional argentino revelou praticar e que o ajuda muito na "mente e concentração".Numa comparação entre futebol e xadrez, Dybala não tem dúvidas em eleger a figura de Mourinho no 'tabuleiro' da Roma. "O Rei é Mourinho, enquanto a Rainha é toda a equipa. Não diga que sou eu: pelo contrário, sinto-me um peão", observou, contando ter uma "relação direta e honesta" com o treinador luso."José Mourinho tem uma imagem e um poder importantes por tudo o que representa no mundo do futebol. Antes de eu chegar a Roma, conversámos duas vezes e ele ligou-me quando eu ainda estava em Turim. É muito bom quando fala e quando quer 'entrar' na mente de alguém. Senti um sentimento especial com ele: é difícil no mundo do futebol encontrar alguém que diga as coisas de forma sincera. Tenho uma relação direta e sincera com ele, conversamos muito. Queremos o melhor para as pessoas", referiu, acrescentando: "Ele fez história no futebol. É muito sincero e sabe preparar os jogos. Quase tudo o que diz acontece em campo. Entende muito bem o futebol, como é evidenciado pelo facto de ter vencido em quase todos os clubes que treinou."Dybala recordou ainda um elogio que o treinador português lhe fez, num jogo em que estavam de lados diferentes do campo. "Em janeiro de 2022, Mourinho aproximou-se de mim, durante um Roma-Juventus, e disse-me: 'És um fenómeno'. É verdade, foi a primeira coisa que ele me lembrou quando me ligou [antes de assinar pela Roma]. Nunca me aconteceu um treinador de outra equipa ter feito tal coisa durante o jogo", reconheceu, mas nem sempre foi um 'mar de rosas'."Contra o Manchester United na Liga dos Campeões, quando eu ainda jogava na Juventus, tínhamos discutido. Fui dizer-lhe que não precisava de fazer aquele gesto, mas esse episódio ficou em campo", admitiu Dybala.