Dybala sobre José Mourinho: «Um dos melhores treinadores do mundo»

Paulo Dybala foi um dos grandes protagonistas da vitória da Roma, de José Mourinho, frente ao Empoli por 2-1 . No final do encontro disputado esta segunda-feira, o internacional argentino assumiu em declarações à Sky Sport Itália, ter "um dos melhores treinadores do mundo" na sua equipa."Temos de ter calma. Temos um dos melhores treinadores do mundo e jogadores incríveis com experiência à disposição dele. Temos que jogar para ganhar. Temos que criar uma mentalidade vencedora porque viemos de duas derrotas que não nos ajudaram e temos que reagir. Mas é nesses momentos que vemos a grande equipa que somos e os grandes jogadores que temos", sublinhou o argentino, de 28 anos.O ex-Juventus marcou um dos golos da vitória desta segunda-feira e somou o terceiro tento em sete jogos pela equipa romana, que ocupa o quinto lugar da Serie A, a um ponto da liderança.