Dzeko só vê uma solução para acabar com o racismo no futebol

O racismo no futebol é atualmente um dos temas mais debatidos em Itália. Edin Dzeko, avançado da Roma de Paulo Fosenca, que já jogou na Alemanha e em Inglaterra, reconhece que o racismo em Itália é muito maior que noutros países e pede a intervenção da Federação Italiana para que se consiga erradicar este problema de vez.





"O racismo assumiu proporções muito grandes em Itália, mais do que noutros países. Cabe à Federação impedir, a todo o custo, que estas coisas aconteçam, até para bem dos próprios jogadores", disse o avançado bósnio, de 33 anos, em declarações à imprensa daquele país, falando ainda do que se passoue deixando uma solução. "As coisas melhoraram bastante em Inglaterra. Há cada vez menos racismo. Aqui têm que se dar certos passos. Essas pessoas devem ser banidas dos estádios, não podem voltar a entrar. Não precisamos de pessoas racistas nos estádios", concluiu Dzeko.