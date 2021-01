Dzeko treina à parte na Roma: relação com Paulo Fonseca vai de mal a pior

A imprensa italiana noticia esta segunda-feira que o avançado da Roma, Edin Dzeko, treinou sozinho esta manhã e que a relação com Paulo Fonseca vai de mal a pior.





O jogador confrontou o treinador português depois da derrota com o Spezia, para a Taça de Itália, sobre o despedimento do team manager, Gianluca Gomber, e o técnico não terá gostado.Em Itália diz-se que o afastamento do bósnio da preparação para o jogo de domingo com o Verona é um claro sinal que Dzeko, de 34 anos, pode estar de saída dos gliarossi.