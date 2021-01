El-Shaarawy deixa futebol chinês e regressa à Roma

O avançado Stephan El-Shaarawy é o mais recente reforço da Roma, regressando aos romanos um ano e meio após ter rumado ao futebol chinês, anunciou este sábado o clube da Liga italiana, que é treinado pelo português Paulo Fonseca.

O internacional transalpino, de 28 anos, que rescindiu contrato com os chineses do Shanghai Shenhua, foi apresentado como novo jogador do plantel 'giallorosso', ao lado do diretor para o futebol do clube, o português Tiago Pinto.

Apesar de a Roma, terceira classificada da Serie A, não ter divulgado a duração do vínculo, a comunicação social italiana revela que El-Shaarawy assinou por duas temporadas e meia, ou seja até junho de 2023.

O avançado regressa ao emblema da capital, o qual representou entre 2016 e 2019, sendo que, nesse período, anotou 40 golos em 139 jogos. No último ano e meio, esteve ao serviço do Shanghai Shenhua, somando somente 18 partidas e quatro tentos.

O 'faraó', como é conhecido em Itália, começou a carreira no Génova e conta ainda com passagens por Pádova, AC Milan e Mónaco.