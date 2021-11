El Shaarawy sobre Mourinho: «Ter um treinador como ele é extremamente motivador»

El Shaarawy abordou a chegada de José Mourinho à Roma, tendo deixado elogios ao treinador português, com quem diz ser "extremamente motivador" trabalhar."[Chegada de Mourinho a Roma] Aconteceu do nada. Mas percebi logo que o clube tinha planos sérios e ambiciosos. É um projeto de longo prazo, mas somos profissionais e devemos empenhar-nos em conseguir bons resultados o mais rápido possível", começou por referir ao site oficial do emblema da capital italiana, antes de elogiar a metodologia usada pelo português."Ter um treinador como ele é extremamente motivador e ajuda a encontrar uma ferramenta extra [para trabalhar]. É um motivador brilhante e dá-se muito bem com todos em Trigoria [n.d.r.:centro de treinos da Roma] e não apenas com os jogadores", vincou, acrescentando: "É o tipo de treinador que gostas de ouvir. Sabe como deixar-te realmente entusiasmado. Tenho contrato de três anos e espero que ele fique aqui o máximo de tempo possível."Recorde-se que El Shaarawy regressou à Roma na temporada passada, após época e meia nos chineses do Shangai Shenua, e soma já seis golos em 17 partidas pela formação romana esta época.