Eliminação da Taça de Itália coloca Paulo Fonseca em risco e adeptos gritam: «Vergonhoso»

Paulo Fonseca volta a ver o seu trabalho posto em causa. Após a eliminação da Roma da taça de Itália, num jogo em que o treinador português fez seis substituições, os adeptos mostraram-se furiosos e envergonhados com a exibição da equipa, pedindo satisfações tanto a jogadores como ao treinador.





"Que vergonha!"; "Pior jogo dos últimos anos, atuação constrangedora", "Não posso acreditar, conseguimos voltar ao fundo do poço outra vez. Perder contra uma equipa que luta para não descer e fazê-lo desta forma. Tenho vergonha, façam um exame de consciência" são alguns dos comentários à exibição da Roma frente ao Spezia "Uma equipa sem orgulho e dignidade, um jogo doloroso de todos"; "Vergonhoso"; "Mais uma temporada destruída, jogadores sem qualidade e sem amor ao clube"; "Parece que [Paulo Fonseca] perdeu a equipa, não consegue fazer sobressair o carácter dos jogadores. E mais, as substituições são sempre más, como se não conseguisse ler o jogo. É preciso uma reflexão", referem outros.Paulo Fonseca não fugiu ao assunto e logo na conferência de imprensa, após a derrota, afirmou que todos os dias tem de mostrar o seu trabalho e que todos os dias o seu lugar está em risco."Estou sempre em discussão, desde o dia em que cheguei", referiu Paulo Fonseca, considerando que apesar do resultado a sua equipa teve atitude e lutou até ao fim para seguir em frente na prova: "Tivemos um início de jogo difícil, depois criamos situações para voltar ao jogo e conseguimos. Mas no prolongamento com dois homens a menos foi muito difícil... Mas não posso falar nada sobre a atitude dos jogadores."