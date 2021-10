Em Itália dizem que donos da Roma não gostaram das críticas de Mourinho aos jogadores

As palavras de José Mourinho depois do jogo com o Bodo Glimt, onde a Roma foi copiosamente derrotada, por 6-1, na Conference League, não caíram bem junto dos donos do clube, segundo escreve o jornal 'Il Messaggero'. O treinador arrasou os jogadores, não só dentro como também fora do balneário.





O desaire foi mal digerido pelos Friedkins, que estão a pensar compensar os cerca de 400 adeptos que acompanharam a equipa até à Noruega. Membros da família norte-americana terão falado com Mourinho por telefone, comunicando-lhe não terem gostado das palavras do português.Entre tanta agitação, a única coisa que parece tranquilizar tanto os donos como Tiago Pinto é que a qualificação da equipa na Conference League não deverá ser colocada em causa por este mau resultado.Amanhã a equipa será sujeita a um novo teste, teoricamente bem mais duro. A Roma defronta em casa o Nápoles, líder invicto da Serie A.