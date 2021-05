Em Itália dizem que Jorge Mendes vai ajudar Tiago Pinto a construir a equipa que Mourinho quer

O jornal italiano 'Il Messaggero' escreve esta quarta-feira que depois da chegada de José Mourinho à Roma o empresário do treinador, Jorge Mendes, vai trabalhar com Tiago Pinto no sentido de construir uma equipa à imagem do técnico português.





E quem pode voltar aos giallorossi, mas agora como adjunto, é Daniele De Rossi. O antigo médio italiano, de 37 anos, que fez praticamente toda a carreira na Roma, é apontado pelo jornal como possível adjunto de Mourinho.De Rossi começou há pouco tempo a trabalhar com o selecionador italiano, Roberto Mancini, mas o 'Il Messagero' escreve que o antigo capitão pode regressar a Trigoria nos próximos tempos.Recorde-se que ontem o clube italiano oficializou a saída de Paulo Fonseca no final da época e a chegada de Mourinho no início da próxima. O treinador tinha sido despedido do Tottenham há menos de um mês.