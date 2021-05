Em Itália dizem que José Mourinho quer avançado que está na mira do Barcelona

O jornal 'Corriere dello Sport' garante que José Mourinho quer levar Memphis Depay para a Roma. O avançado holandês está de saída do Lyon e é pretendido pelo Barcelona.





"Tenho muitas memórias daqui, esta é a minha casa", disse o jogador ao 'L'Équipe', referindo-se ao clube francês. "Fico triste por pensar que vou disputar o meu último jogo. Quero mostrar as minhas qualidades num grande clube e na melhor liga possível."Depois, falou do interesse dos catalães. "Sei que o Barcelona está interessado, mas não são os únicos."O jornal italiano garante que as negociações com o Barcelona não chegaram a bom porto e que o holandês, de 27 anos, é um dos alvos de MourinhoOs giallorossi poderiam suportar o seu salário, adianta ainda o 'Corriere dello Sport', se Edin Dzeko sair. O jogador é pretendido pelo LA Galaxy, da MLS.