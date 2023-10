Em Itália dizem que José Mourinho vai deixar a Roma no final da época

O jornalista da 'Sky Sport Italia' Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências, garante que José Mourinho vai deixar a Roma no final da época, quando terminar o contrato com o clube italiano."Não vai acontecer", garantiu Di Marzio, quando inquirido sobre a renovação do técnico português. "Não há negociações a decorrer nem nunca houve, pelo que vão separar-se no final do acordo, em junho."Mourinho - que chegou aos giallorossi em 2021 - foi assediado por muitos clubes árabes e o jornalista acredita que a Arábia Saudita poderá ser o destino do português. "Claro que a partir do momento em que Mourinho estiver livre eles [clubes sauditas] vão tentar outra vez. Resta saber o que Mourinho pensa do seu futuro, se quer ser treinador num novo clube europeu ou ir para a Arábia."No mesmo programa, o correspondente em Roma, acrescentou: "Há algumas coisas nos Friedkins [donos da Roma] que o Mourinho não gosta. Por isso nesta altura não há indicadores que de vão encontrar-se para discutir a renovação do contrato, mas no futebol tudo pode acontecer."