Em Itália dizem que Mourinho vai resgatar médio do Tottenham que não joga com Antonio Conte

A imprensa italiana avança que José Mourinho pode reencontrar-se com Tanguy Ndombele na Roma. O jogador francês não está a passar por um bom momento no Tottenham, pois não tem entrado nas primeiras escolhas do treinador Antonio Conte.O técnico italiano deu recentemente a entender que Ndombele, de 25 anos, está de saída dos spurs. O médio esteve em apenas cinco jogos desde que Conte rendeu Nuno Espírito Santo no comando técnico da equipa.O francês era regulamente utilizado quando José Mourinho liderava o Tottenham. Marcou seis golos e fez cinco assistências nos 57 jogos oficiais que fez em 2019/20 e 2020/21.O site 'Calciomercato.com' diz que o jogador pode voltar a encontrar Mourinho, agora em Roma. O passe está avaliado em 30 milhões de euros, pelo que o clube italiano estaria a ponderar o empréstimo já este mês, com opção de compra no final da época.