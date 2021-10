Empresário de médio da Roma atira-se a Mourinho e fala em 'bode expiatório'

O empresário de Amadou Diawara, médio da Roma, está muito agastado com José Mourinho. O jogador, de 24 anos, foi um dos que entrou em campo na humilhante derrota com o Bodo/Glimt, na Conference League (6-1), acabando por ficar de fora do jogo seguinte com o Nápoles, para o campeonato.





E finalizou, deixando uma garantia: "Isto é inexplicável, mas o Diawara vai adaptar-se. Ele é um profissional de exceção".







Depois da partida na Noruega, Mourinho queixou-se dizendo que tinha "apenas 12 ou 13 jogadores" no plantel, dando a entender que os restantes não tinham qualidade. E para o encontro seguinte deixou de fora Diawara, Borja Mayoral, Gonzalo Villar e Bryan Reynolds, sendo que nenhum deles foi também convocado para a partida de hoje, com o Cagliari.O empresário de Diawara está surpreendido. "Não entendo a mensagem que ele está a tentar passar", explicou Daniele Piraino, em declarações ao 'Tuttomercatoweb'. O Diawara está a ser transformado num boxe expiatório? Vai ter de pagar um preço elevado por um erro? Ou é uma tentativa para forçar o clube a transferi-lo? Se for por algum destes motivos - que não uma questão física - ou por considerar que o jogador não é capaz de entender os requisitos táticos do treinador, então penso que Mourinho está a criar uma situação desconfortável."