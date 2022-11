«Estava na cama e adormeci»: José Mourinho não viu a vitória do Japão sobre a Alemanha

A Roma de José Mourinho aproveitou a pausa no campeonato, motivada pelo Mundial, para fazer uma digressão ao Japão, onde vai realizar dois jogos particulares, com os Nagoya Grampus e os Yokohama Marinos. Numa conversa com os jornalistas o treinador português foi naturalmente questionado sobre o triunfo do Japão sobre a poderosa Alemanha no Qatar, mas Mourinho teve de admitir que não viu o jogo."Não vi. Estava na cama, a televisão estava ligada, mas adormeci. Fiquei arrasado!", explicou o técnico, que naturalmente foi vítima do 'jet lag'.De qualquer forma, não deixou de analisar o sucedido: "Parabéns ao Japão. Mas não é uma grande surpresa, é uma boa equipa, que está em crescendo. Já treinei jogadores asiáticos e tenho sorte, porque treinei os melhores, eles têm a mentalidade certa. Um jogador japonês na Roma?Se for barato...", brincou Mourinho.O português foi também questionado sobre a possibilidade de um dia assumir a seleção do Japão. "No futebol nunca digas nunca, mas acho que a seleção japonesa não precisa de mim."