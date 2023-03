Ex-jogador italiano garante: «Há uma guerra entre a Roma e os árbitros»

Roberto Pruzzo, antigo jogador da Roma, diz que há uma guerra entre o clube e os árbitros italianos, por isso a federação deveria nomear juízes estrangeiros para os jogos dos giallorossi.Em declarações à 'RadioRadio', depois do dérbi de Roma com a Lazio, que a equipa de José Mourinho perdeu por 1-0, Pruzzo criticou duramente a atuação do árbitro, Davide Massa, depois de os giallorossi terem visto dois jogadores serem expulsos (Roger Ibanez e Bryan Cristante). Adam Marusic, da Lazio, também viu um vermelho."A Roma tem de pedir que os seus jogos sejam ajuizados por árbitros externos à federação italiana. No domingo, os jogadores da Roma recebiam cartões amarelos a cada falta, enquanto aos da Lazio isso só acontecia a cada cinco faltas. É uma guerra entre a Roma e os árbitros", explicou.O dérbi ficou também marcado por uma altercação entre o presidente da Lazio, Claudio Lotito, e José Mourinho, nos corredores do Estádio Olímpico, um recinto que é partilhado pelas duas equipas.