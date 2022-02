Fabio Capello: «Mourinho jogou a última cartada ao ofender os seus jogadores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fabio Capello, antigo selecionador italiano que treinou a Roma, considera que José Mourinho causou "prejuízos económicos" ao clube ao criticar publicamente os jogadores."Ele jogou a sua última cartada ao ofender os seus jogadores", explicou Capello, em declarações à 'Sky Sport Italia'. "Eu nunca o fiz. Critiquei mas procurei respeitá-los. Sempre exigi respeito. É a minha primeira regra: respeitar toda a gente, jogadores e membros do staff", explicou o italiano.E prosseguiu: "Se ofenderes os jogadores, como o Mourinho fez, crias um prejuízo económico para o clube e isso é algo que tem de ser tido em conta", acrescentou.A Roma empatou ontem na visita ao Sassuolo (1-1) e ocupa o 7.º lugar na Serie A, a 15 pontos do Milan, que lidera a tabela classificativa. Já na terça-feira a equipa de Mourinho tinha-se despedido da Taça de Itália, depois de perder com o Inter.