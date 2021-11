Felix Afena-Gyan grato a Mourinho: «É uma grande pessoa. Ensina-me imenso»

A estrela da noite na Roma foi Felix Afena-Gyan. Autor dos dois golos que deram a vitória diante do Génova , o jovem avançado era naturalmente um homem (ou 'miúdo'...) feliz, mas mesmo assim não deixou de distribuir dedicatórias na hora de celebrar e assinalar a sua partida de sonho. E José Mourinho, o treinador que na segunda-feira lhe vai dar umas chuteiras de 800 euros , não ficou esquecido."Agradeço a Deus pela oportunidade que me deu, à equipa, ao treinador, aos fãs, aos jogadores pelos incrível apoio. Quero também agradecer à minha mãe, que está no Gana. Amo-te!", disse ao DAZN numa primeira declaração o jovem avançado, que em seguida não esqueceu também o técnico que o lançou."É uma grande pessoa. Ensina-me imenso e estou a aprender muito com ele. É uma pessoa que já atingiu tanto na sua carreira. É uma grande pessoa. Estou grato por trabalhar com ele, pois ele diz-me o que tenho de fazer para melhorar no futuro. Agradeço-lhe imenso. Hoje foi o realizar de um sonho. Foi o meu primeiro golo, algo que esperava há muito. Quero continuar a melhorar, mostrar o meu valor e fazer mais no futuro", concluiu.