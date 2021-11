Felix Afena-Gyan foi figura na vitória da Roma diante do Génova , ao saltar do banco para dar os 3 pontos à equipa de José Mourinho, mas a façanha do jovem de 18 anos vai obrigar o técnico português a... entrar em despesas. Tudo porque, numa espécie de aposta, Mourinho prometeu ao 'miúdo' umas chuteiras em caso de marcar golo. Ora, Afena-Gyan fez dois e, na hora de celebrar o primeiro 'atirou-se' para cima do treinador... para o lembrar disso mesmo (ver vídeo acima)."Prometi-lhe que lhe comprava um par de chuteiras que ele gosta, umas bem caras, de 800 euros, por isso é que ele veio a correr para mim a dizer-me para não me esquecer. Amanhã de manhã, a primeira coisa que vou fazer vai ser comprar-lhe as chuteiras", atirou o treinador português, ao DAZN. Mourinho aproveitou ainda para pedir desculpas ao treinador da equipa de reservas da Roma..."Lamento pelo mister De Rossi e pela equipa Primavera, mas o Félix vai ficar connosco. Trabalhamos juntos com eles, por isso o Félix e outros quatro ou cinco jogador vão subir à equipa principal. O que mais me impressionou foi mesmo a sua calma em frente da baliza. Mesmo não sendo fantástico tecnicamente, tem uma mentalidade forte. Os miúdos que encontras agora acham que sabem tudo, mas ele é humilde e podes ver que ele absorve toda a informação de todos os que o rodeiam. É fantástico".